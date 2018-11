Dode vrouw gevonden in Vlissingse woning

Politie doet onderzoek aan de Hogeweg, Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Bij de politie kreeg vanmiddag een melding dat bij de vrouw de deur niet werd opengedaan. Volgens de politie was dat reden om te gaan kijken in de woning.

Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De politie is begonnen aan een onderzoek, in verband daarmee is de omgeving afgezet.