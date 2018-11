Deel dit artikel:













Dode vrouw in Vlissingse woning stierf natuurlijke dood

In Vlissingen is vanmiddag rond 16.45 uur een dode vrouw gevonden in een woning aan de Hogeweg in Vlissingen. De politie heeft na enkele uren onderzoek geconcludeerd dat de vrouw een natuurlijke dood is gestorven.

De politie kreeg vanmiddag de melding dat bij een bewoonster van een woning aan de Hogeweg de deur niet werd opengedaan, en ging erop af. Agenten troffen daar de dode vrouw aan. Bij de woning is sporenonderzoek gedaan en zijn getuigen gehoord. De omgeving werd met linten afgezet. Rond 20.45 uur meldde de politie dat vastgesteld was dat de vrouw een natuurlijke dood is gestorven en werd het onderzoek afgerond.