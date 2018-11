Vertrekkend deltacommissaris Wim Kuijken: 'Niemand kan het alleen'

Wim Kuijken is de eerste deltacommissaris van Nederland. In 2010 is hij aangesteld door de regering als onafhankelijke partij om Nederland in de toekomst te beschermen tegen het water, de gevolgen van de klimaatverandering en voor het behoud van zoet water. Met het 'Deltaplan nieuwe stijl' heeft Kuijken voor de korte termijn maatregelen genomen met projecten als dijkversterkingen, Ruimte voor de rivier, de Maaswerken en het project Zwakke schakels.

Waarschuwing

'Zeeland is een hele actieve provincie die het voor dat we begonnen in 2010 al heel goed georganiseerd had.' Maar ondanks de Zeeuwse motivatie waarschuwt Kuijken: 'Denk vooral niet dat het meevalt. Het is mooi weer, daar genieten we van maar kijk uit.'

Opvolger

Het stokje wordt per 1 januari overgedragen aan Peter Glas. Glas is momenteel watergraaf van waterschap De Dommel en was daarnaast van 2010 tot 2016 voorzitter van de Unie van Waterschappen.