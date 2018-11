Deel dit artikel:













Politie zoekt drie daders van inbraak in Goes Politie zoekt drie daders van inbraak in Goes (foto: Politie Zeeland)

De politie heeft de hulp ingeroepen van het publiek om de daders te vinden van een woninginbraak aan de Elvis Presleylaan in Goes. De inbraak werd gepleegd op 24 juni en vastgelegd met een bewakingscamera. Die beelden werden vanavond getoond op televisie in Opsporing Verzocht.

De mannen sloegen toen aan de Elvis Presleylaan in Goes, toen de bewoners op vakantie waren. Het drietal drong via de achterkant een vrijstaande woning binnen. De buit daar bestond, zoals de politie omschrijft, "voor een behoorlijk bedrag aan sieraden". De politie heeft nog geen idee wie die inbrekers zijn en vraagt daarom om hulp. De uitzending van Opsporing Verzocht wordt nog herhaald op woensdag 14 november op NPO2, vanaf 12.05 uur.