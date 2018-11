'Kans op opengaan zwembad Arnemuiden heel klein'

Het zwembad Arnemuiden was voor het laatst in 2017 open (foto: Stichting Behoud Julianabad)

De gemeenteraad van Middelburg heeft wel ingestemd met een structurele subsidie van 45.000 euro en een eenmalige subsidie van 15.000 euro om op te starten. Verder heeft de raad toegezegd 'mee te kijken naar een oplossing als de installatie stuk zou gaan.'

De Nooijer is over dat laatste besluit zwaar teleurgesteld. "Het gaat ons niet eens om het geld, maar om de steun. En die krijgen we nu niet." Punt is volgens hem dat een technische installatie veel geld kan kosten. Geld dat de beginnende stichting niet heeft. "Stel dat ie binnen één of twee jaar vervangen moet worden, kan dat wel 150.000 euro kosten. Dat is heel ons budget."

Jarenlange strijd

De Nooijer en zijn stichting vechten al jaren voor het zwembad dat flink gerenoveerd moet worden. Zo zijn er reparaties aan de machinekamer nodig en moeten losse tegels worden vervangen. Ook wil de stichting zonnepanelen en nieuwe speeltoestellen aanschaffen.

'Gemeente geeft niet thuis '

Het enige openluchtbad in de gemeente Middelburg kreeg eerder al 45.000 euro Europese subsidie. Ook wist de stichting geld op te halen via sponsoring en zijn er veel vrijwilligers die mee willen werken aan het opknappen van het zwembad. "Het is jammer, de gemeente heeft de mond vol van burgerparticipatie. Maar als het er op aankomt, geeft ze niet thuis", aldus De Nooijer.

De gemeente Middelburg verkeert financieel in zwaar weer en wil daarom geen garantstelling afgeven.

