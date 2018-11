Engie houdt vast aan biovergister bij Rilland

Buurtbewoners protesteren tegen biovergister (foto: Omroep Zeeland)

Het plan van Engie voor een biovergister heeft geleid tot onrust in Rilland. Vooral glastuinbouwers maken zich zorgen over stank, verkeersoverlast en besmetting van gewassen door de installatie.

Engie heeft laten weten ervan overtuigd te zijn dat de vergister kan worden gebruikt zonder last of gevolgen voor de omgeving. Het dagelijks gemeentebestuur zegt verder dat er geen enkele andere plek in de gemeente is waar de vergister kan komen.

Het bedrijf zegt wel toe met tuinders te willen praten en afspraken te willen maken voor het geval het onverhoopt toch misgaat.

Met de gemeente Reimerswaal is afgesproken vooral contact te houden en informatie uit te wisselen.

Lees ook: