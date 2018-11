Zeeland wordt wakker: biovergister, inbrekers, vandalen en Pagadders

Buurtbewoners protesteren tegen biovergister (foto: Omroep Zeeland)

Biovergister

Energieleverancier Engie blijft erbij: de beste plek voor een biovergister is de Eerste Bathpolder bij Rilland. Dat bleek tijdens een gesprek met de gemeente Reimerswaal. Tegenstanders van de vergister hadden op een alternatieve locatie gehoopt.

Deze drie verdachten worden gezocht (foto: Politie Zeeland)

Inbrekers

De politie heeft de hulp ingeroepen van het publiek om de daders te vinden van een woninginbraak aan de Elvis Presleylaan in Goes. De inbraak werd gepleegd op 24 juni en vastgelegd met een bewakingscamera. Die beelden werden getoond op televisie in Opsporing Verzocht.

Een van de Pagadders in het park (foto: Omroep Zeeland)

Pagadders weg

In Hulst heerst woede over de vernielzucht waarvan de Pagadders slachtoffer zijn geworden. Omdat de helft van de beeldjes krap twee weken na de onthulling al van de sokkels is gehaald heeft de gemeente ze weggehaald.

Ruit van auto vernield op parkeerterrein in Middelburg (foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

Vernieling

In Middelburg zijn gisteravond twee jongens aangehouden voor vernieling. Ze zouden kort daarvoor een ruit van een auto hebben ingeslagen op het parkeerterrein Segeerssingel, achter het station. Iemand die de vandalen bezig had gezien, gaf een signalement door aan de politie. Daardoor waren de daders snel achterhaald.

Gapinge (foto: Jos Clarijs, Middelburg)

Het weer:

Het wordt een droge dag met regelmatig zonneschijn. De temperatuur loopt vanmiddag op tot rond 13 graden. Het waait zwak tot matig uit zuidelijke richtingen.

