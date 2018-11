Handelen met Belgen doe je (niet) zo!

Jan de Meuter is Antwerpenaar en doet als gerechtsdeurwaarder zaken met Marco Rave. Hij is ook gerechtsdeurwaarder en heeft zijn kantoor in Goes. De twee hebben in de afgelopen jaren een goede band opgebouwd. En toch zitten ze volgens De Meuter met een belangrijk cultureel verschil. "Ik ben uit Antwerpen gekomen en ik had eigenlijk wel een broodje verwacht. En het zal u wellicht niet verbazen maar op tafel staat een koekblik maar die is leeg."

Zeeuwse lunch

Maar volgens Marco Rave valt het allemaal wel mee. Het blik is zo gevuld met speculaasjes en na het interview zal hij De Meuter meenemen voor een Zeeuwse lunch. De twee kunnen het goed met elkaar vinden en daar komt nog iets bij. Zakelijk levert het het veel op.

"Heel concreet hadden we een keer ongeval in een sluis in Maastricht met een boot. Mijn Vlaamse collega wilde graag vastgelegd hebben wat daar was gebeurt. Een telefoontje naar mij en een half uurtje later stond er een deurwaarde aan de sluis." Volgens Rave is dat het grote voordeel van samenwerking over en weer.

Jan de Meuter (l) en Marco Rave (r) houden samen een overleg (foto: Omroep Zeeland)

Toch moeten de culturele verschillen volgens Jan de Meuter niet groter gemaakt worden dan ze zijn. Het belangrijkste is volgens hem dat je vooral jezelf moet blijven en een klein beetje rekening houden met de ander. "Het gaat erom dat je elkaar kunt vertrouwen en dat er een band is. Dat is essentieel voor een samenwerking tussen twee ondernemers. Of er nou een grens tussen zit of niet."

Grensoverschrijdend ondernemerscongres

In Gent wordt vandaag voor het eerst een grensoverschrijdend ondernemerscongres gehouden georganiseerd door onder andere Vlaamse ondernemersorganisaties en het kennisplatform ZeelandBusiness. Doel is onder meer om meer handel en samenwerking over de grens te stimuleren en ondernemers te adviseren hoe ze dat het beste kunnen aanpakken.

Dat Zeeuwen en Vlamingen ondanks spraakverwarringen beter van elkaar kunnen worden is een boodschap die in het verleden al vaker is verspreid. Zo zou er volgens de directeur van het Zeeuws-Gentse havenschap North Sea Port meer moeite gedaan kunnen worden om werknemers te werven aan de andere kant van de grens. Ook bij het samenvoegen van de Gentse en de Zeeuwse havens tot één fusiehaven kwamen tal van babylonische spraakverwarringen en cultuurverschillen aan het licht.

