Actie tegen doden edelherten; 'Als je ze kan doodschieten, kan je ze ook verdoven'

De 'eland' van Zeeuws-Vlaanderen bij Philippine (foto: Anne Ruben)

De onderbouwing van de provincie voor het afschieten van de herten is dat ze een gevaar vormen voor het verkeer. Edelherten kunnen zo'n 170 kilo wegen en dat heeft dus grote gevolgen bij een aanrijding met een auto. Aanrijding met reeën vormen al een groot probleem en die dieren worden maar een kilootje of 35. "Verkeersveiligheid is een belangrijk thema en dan moet je wel opdracht geven tot afschot", is hoe gedeputeerde Carla Schönknecht het gisteren verwoordde.

Doorgaande weg

Deze twee edelherten zijn voor het laatst gezien in de omgeving van Waterlandkerkje, Biervliet en de Braakman. Aangenomen wordt dat die zijn ontsnapt uit gevangenschap, want in het wild komen edelherten niet voor in Zeeland. Ze zijn ook gezien bij de N61, de doorgaande weg in Zeeuws-Vlaanderen, waar automobilisten met honderd kilometer per uur over het wegdek razen. "Het gaat me na aan het hart, maar ik moet er niet aan denken dat zo'n hert een botsing veroorzaakt", aldus Schönknecht.

Dat is echter een kulargument vindt Janssens, want je kunt de dieren ook verdoven en ergens anders vrijlaten, waar ze er geen risico is op aanrijdingen. En voor Janssens is ook niets doen een optie, want de dieren zoeken dat volgens haar echt niet op, een aanrijding met een auto. "Als ze nu ergens verscholen zitten in de bosjes en niemand ziet ze meer, dan vormen ze ook geen bedreiging."

'Kans op ongeluk juist groter'

Jagen vergroot volgens haar bovendien juist de kans op een aanrijding. "Op het moment dat er geknald wordt, ontstaat er onrust en gaan ze rennen. Dus door te jagen wordt de kans dat ze de weg oprennen en een ongeluk veroorzaken juist groter." Ook waarschuwt ze voor het risico dat mensen per ongeluk worden beschoten, zoals de vrouw die onlangs per ongeluk beschoten werd bij Meliskerke.

Sowieso vindt Janssens het verdacht dat de eigenaar van de herten nog steeds niet is opgespoord. Want de kwekerijen die edelherten houden voor het vlees, over de grens in België, zeggen geen dieren te missen. En hobbyhouders hebben zich nog niet gemeld. Daardoor krijgt de Zeeuwse PvdD-fractievoorzitter het vermoeden dat deze twee edelherten expres in Zeeuws-Vlaanderen zijn uitgezet.

'Opzettelijk uitgezet om op te jagen'

"Als het iemand is die ze houdt voor de liefhebberij, dus als gezelschapsdier in een weilandje, dan zou die ze missen en zich allang gemeld hebben", denkt Janssens. "Er is veel reuring over ontstaan dus iedereen die edelherten heeft zal zo langzamerhand toch wel gekeken hebben."Ze vermoed dat de dieren opzettelijk zijn uitgezet met als doel om erop te kunnen jagen.

Protest PvdD tegen afschot edelherten

Ze vindt het dan ook vreemd dat de provincie bij het besluit om de dieren af te schieten alleen advies heeft ingewonnen bij de jagers. "Er is geen advies gevraagd aan dierenartsen of organisaties als de faunabescherming of dierenbescherming. Er is alleen maar advies gevraagd van de jagers en dan weet je al van tevoren wat voor advies je krijgt. Er zijn geen alternatieven afgewogen. Ik heb dat in het hele besluit van de provincie en de toelichting niet teruggevonden."

Bezwaar

Ze roept daarom alle Zeeuwen, en dan vooral ook de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen, op om bezwaar te maken tegen het besluit. Dat kan door het sturen van een brief aan de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

