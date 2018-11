Dit zijn de kanshebbers voor de Zeeuwse PioniersPrijs

Wie van de vijf bedrijven ervandoor gaat met de Zeeuwse PioniersPrijs 2018 bepaal jij zelf. De winnaar wordt bepaald door het aantal stemmen. Breng hier je stem uit.

De Zeeuwse PioniersPrijs wordt dit jaar voor de zesde keer uitgereikt aan een persoon, bedrijf of organisatie. Pioniersgeest, lef, vindingrijkheid en door ondernemerschap Zeeland positief op de kaart zetten zijn de kenmerken van de winnaars van deze prijs. De prijs is een initiatief van stichting De Zeeuwse Connectie. Deze netwerkorganisatie bestaat uit ongeveer 9000 Zeeuwen van buiten en binnen de provincie.

Pioniers van 2018

Zeeuwind is een coöperatie voor duurzame energie en wil er graag samen met haar leden voor zorgen dat Zeeland verduurzaamt en op deze manier een bijdrage leveren aan een leefbare omgeving. Dat doet Zeeuwind door wind- en zonneparken te ontwikkelen en te exploiteren en door zich te richten op besparing. Daarnaast zoekt coöperatie Zeeuwind naar innovatieve mogelijkheden, zoals nieuwe energievormen en slimme samenwerkingsverbanden en is men actief in het publieke debat. "Alleen gezamenlijk zijn we in staat de energietransitie te versnellen en te zorgen voor maatschappelijke verduurzaming." Coöperatie Zeeuwind in Vlissingen van Teun Baars speelt volgens de jury een leidende rol op het gebied van samenwerken op het gebied van duurzaamheid.

Kingfish Zeeland uit Kats van Ohad Maiman en Kees Kloet ontwikkelt zich razendsnel. Het duurzaam kweken van vis in bassins op land is een innovatief proces waar heel wat tijd, knowhow en investeringen in gaan zitten, maar het is Kingsfish Zeeland gelukt. De kweek is duurzaam, zonder chemicaliën, antibiotica of vaccins. De voeding is biologisch, niet genetisch gemanipuleerd en er wordt 100 procent groene energie gebruikt. De vis smaakt volgens de jury uitstekend en wordt, onder meer in de betere restaurants, ook internationaal zeer goed verkocht. "Unieke duurzame kwaliteitsvis, gewoon uit Zeeland."

KlusMetPlus uit Oostdijk biedt volgens de jury een oplossing voor een maatschappelijk probleem. Het koppelt ouderen en andere mensen die eenzaam zijn en klusjes rond het huis hebben aan jongeren die nuttige werkervaring en een bijverdienste zoeken. Bas van de Kruisweg, Jordi van der Meijden, Harm van Liere begonnen met KlusMetPlus als een HZ-student company, inmiddels voortgezet als een vof, biedt KlusMetPlus een online plek waar deze twee partijen samen komen. Een social start-up, gewoon uit Zeeland.

Seaweed Harvest Holland uit Kerkwerve kweekt en verhandelt zeewier. John van Leeuwen & Julia Wald begonnen nog maar een paar jaar geleden en het nu al de grootste zeewierkweker van Europa. En ook buiten Europa groeit het bedrijf snel, mede dankzij de unieke veel efficiëntere en snellere manier van kweken.

Zeewier is volgens de jury het voedsel en de grondstof van de toekomst. In de Oosterschelde, waar zeewier van nature al veel voorkomt, zijn volop mogelijkheden om op duurzame wijze diverse soorten zeewier te kweken. Seaweed Harvest Holland is een samenwerking van De Zeeuwse Zeewierhandel, Spennekot Groep en Your Well.

Set Vexy uit 's-Heer Arendskerke van Debby en Roald Jansen maakt foto's en video's. Zij zich in heel korte tijd ontwikkeld en krijgen nu opdrachten over de hele wereld. Ze functioneren veel onder de radar, maar werken voor internationale artiesten en partijen zoals Mika, Tiësto, Afrojack, Bløf, Di-Rect, Ilse De Lange, André Van Duin, The Common Linnets, Talpa, Amstel, Universal Music, Sony, Warner Benelux, Alda Events en meer. "Gaaf, creatief en internationaal succesvol", aldus de jury.