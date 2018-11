Tegenstanders biovergister hoopten dat gemeente 'meer ballen zou tonen'

Protest tegen biovergister (foto: Omroep Zeeland)

Omwonenden en tuinders in de omgeving zijn bang dat de biovergister stankoverlast veroorzaakt en dat er troep neerkomt op de gewassen van de akkerbouwers in de buurt. Ook vrachtverkeer zal volgens hen voor veel overlast zorgen. Engie heeft beloofd dat de bewoners geen last van de vergister zullen hebben, maar Streijl hecht weinig waarde aan die beloften.

'Ik vertrouw ze niet, die mooie woorden'

Bij de komst van de biovergister van Engie naar Bemmel, in Gelderland, werd ook beloofd dat er geen overlast zou zijn. "En nu zitten ze daar in de stank. Dus ik vertrouw ze niet, die mooie woorden", zegt de Rillandse actievoerder.

Diana Streijl van Stank Nee over komst biovergister

Volgens Streijl zijn er naast haar eigen actiegroep nog meer tegenstanders. "Van partijen in de gemeenteraad tot de leden van Provinciale Staten, iedereen is tegen. Maar het gemeentebestuur durft het niet aan om tegen Engie in te gaan."

Meerderheid tegen komst biovergister

Een meerderheid in Provinciale Staten is tegen de komst van een biovergister van Engie op de geplande locatie, bleek tijdens de vergadering van de Statencommissie Ruimte begin oktober. Toch doet de provincie (nog) niets om die biovergister tegen te houden, het is namelijk in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Nu de gemeente heeft aangekondigd akkoord te gaan met de biovergister op de geplande locatie, is het nog maar de vraag of de provinciale politici er alsnog een stokje voor zullen steken. Streijl en haar actiegroep geven de strijd in ieder geval nog niet op. "Wij bestrijden de komst van die biovergister tot aan het einde. Zolang hij er niet staat, blijven wij proberen om hem tegen te houden."

