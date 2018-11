Deel dit artikel:













Vrachtwagen rijdt zich vast in de berm en blokkeert toegangsweg Kloetinge

Bestuurders konden vanmorgen Kloetinge twee uur lang niet in- of uitrijden via de Oostmolenweg. Een vrachtwagen was daar klem komen te zitten en blokkeerde de doorgang.

De chauffeur was rond 08.00 uur vanaf de provinciale het dorp ingereden, maar ze vond dat bij nader inzien toch niet zo'n goed idee. Ze besloot daarom haar vrachtwagen met oplegger te keren bij de kruising met de Kapelseweg, maar dat pakte niet goed uit. Geen meesturende achteras Ze vergiste zich even in het feit dat haar vrachtwagencombinatie geen meesturende achteras had, waardoor ze met het gevaarte vast kwam te zitten. Ze raakte met de wielen in de modderige berm en kon er niet meer op eigen kracht uitkomen. Rond 09.30 uur heeft een bergingsbedrijf de vrachtwagen met oplegger uit de berm getrokken. Iets voor 10.00 uur werd de Oostmolenweg weer vrijgegeven voor het verkeer. Tot die tijd hebben een motoragent en een verkeersregelaar het verkeer op het kruispunt in goede banen geleid. Bergingsbedrijf trekt vrachtwagen uit de berm bij Kloetinge. (foto: HV Zeeland)