Bij Dow krioelt het van de nationaliteiten

In de binnenstad in Terneuzen zijn de verschillende nationaliteiten goed zichtbaar. In de restaurants zitten de tafels vol met Engels pratende gasten.

Ook Elvira voelt zich niet alleen in de stad, ondanks haar andere achtergrond. "We zoeken elkaar na het werk op. Het heeft zoveel meerwaarde om met verschillende nationaliteiten op kantoor te zitten. Er zijn Mexicanen, Italianen, Indiërs en Spanjaarden. We kijken allemaal anders naar de wereld, maar zijn wel allemaal jong en ambitieus."

Ik vind Terneuzen een gezellige en veilige stad" Elvira Fazlyeva, Russische werknemer Dow

Elvira kwam door haar vorige baan bij Unilever in contact met het chemiebedrijf. "Het was voor mij een mooie kans om hier te komen werken. Ik heb eerder in Moskou en Madrid gewoond. Terneuzen is natuurlijk een stuk kleiner, maar wel gezellig en veilig."

Voor Dow zijn de buitenlandse werknemers belangrijk. Ze werken vooral op kantoor. De locatie in Terneuzen wordt een steeds groter, centraler punt voor alle servicekantoren van Dow in Europa, het Midden-Oosten, Afrika en India. De anderstalige werknemers zijn dus hard nodig en die vraag blijft stijgen volgens Laura Reinecke van de Personeelsafdeling: "We hebben klanten van over heel de wereld en die willen graag dat ze in hun eigen taal worden geholpen als ze een vraag hebben."

Toch betekent het niet dat er geen ruimte meer is voor Zeeuws-Vlamingen. Het bedrijf zoekt nog genoeg mensen voor banen waarbij Spaans of Italiaans niet noodzakelijk is. "In de techniek bijvoorbeeld. Het maakt ons dan echt niet uit wat voor nationaliteit iemand heeft."