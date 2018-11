Trainer Daan Eikenhout weg bij De Meeuwen

Daan Eikenhout (foto: Omroep Zeeland)

Eikenhout leidde de club uit Zoutelande afgelopen seizoen naar het kampioenschap in de 2e klasse en heeft het goed naar zijn zin bij De Meeuwen. Toch is zijn vertrek een bewuste keuze. "Nam drie jaar wordt het tijd voor iets anders. Ook voor de spelersgroep. Ik blijf toch de trainer die ik ben. Het is niet goed om een situatie te krijgen waarbij de spelers als ze het veld oplopen al precies weten wat er gaat gebeuren. En dat is als je meer dan drie seizoenen blijft denk ik wel het geval."

Diploma

De keuze van Eikenhout wordt ook gevoed door het feit dat hij niet beschikt over het diploma TC 1, dat nodig is om een ploeg in de 1e klasse te trainen. Dit jaar heeft hij nog dispensatie, maar voor volgend seizoen moet hij het diploma hebben of zich hebben aangemeld voor de cursus. "Dat ga ik niet doen", zegt Eikenhout resoluut. "Dat is voor mij niet weggelegd, want ik heb er de tijd niet voor." De oefenmeester uit Middelburg wil wel actief blijven als trainer. Hij wil aan de slag bij een andere Zeeuwse club in de 2e klasse of lager.

Degradatiestrijd

De komende maanden gaat Eikenhout proberen om De Meeuwen in de 1e klasse te houden. Dat zal nog een hele klus worden, want de promovendus staat met vijf punten uit zeven wedstrijd op de voorlaatste plaats. Komende zaterdag staat het uitduel tegen BCVB op het programma.