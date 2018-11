'Genoeg onderzoek naar munitiestortplaats, het is tijd voor een beslissing'

Munitie op de bodem van de Oosterschelde, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Na de Tweede Wereldoorlog werd er op die plek dertig miljoen kilo munitie in een put van vijftig meter diep gegooid, waar het de afgelopen decennia goed in de gaten werd gehouden. Tot nu toe is een beslissing over de aanpak van het munitiedepot vooruit geschoven, omdat er meer onderzoek nodig was. Dat stadium is nu voorbij, vindt Van den Bos. Wat hem betreft moet er gekozen worden tussen drie opties: de munitie bergen, afdekken of het laten zoals het nu is.

Gevaarlijk wek

Het opruimen of afdekken van de explosieven is gevaarlijk werk, en daar zijn dus ook hoge kosten aan verbonden. Maar aan de munitie laten liggen kleven ook nadelen. Zo moet volgens Van den Bos het ankerverbod dan uitgebreid worden. Op dit moment is het al verboden om recht boven het munitiedepot je anker uit te gooien, maar dat gebied moet worden uitgebreid omdat de explosieven mogelijk in de loop der jaren door de stroming verplaatst zijn.

Wethouder Cees van den Bos over munitiedepot Oosterschelde

In de omgeving van de munitiestortplaats zijn onlangs namelijk metalen voorwerpen gevonden. Die zitten nog verborgen in het zand, dus is nog niet zeker of het inderdaad om munitie gaat, maar Van den Bos ziet wel voldoende aanleiding om het ankerverbod uit te breiden, maar daar zijn de vissers niet blij mee. In het gebied waarin het ankerverbod geldt mag dan niet gevist worden.

'Beslissing vooruit schuiven niet langer verantwoord'

De wethouder wil nu Rijkswaterstaat en het Ministerie van Defensie om advies vragen en dan in overleg met de gemeenteraad de knoop doorhakken over wat er met de munitie moet gebeuren. "De beslissing verder vooruit schuiven is niet langer verantwoord." Volgens Van den Bos is er overigens niet of nauwelijks sprake van explosiegevaar. "Uit onderzoek blijkt dat de ontstekingskapjes steeds meer loskomen, waardoor het explosiegevaar juist in de loop der jaren afneemt."

Munitie wordt gedumpt in de Oosterschelde bij Zierikzee, archiefbeelden (foto: Omroep Zeeland)

Een groter risico is volgens de wethouder een lekkage van giftige stoffen uit de explosieven, zoals fosfor. "Tot nu toe blijkt uit metingen dat de lekkage van fosfor nog meevalt, maar we moeten wel zien te voorkomen dat het in de toekomst gebeurt. Voor mij is de leidraad dat zowel mens als natuur niet in gevaar gebracht mag worden."

'Tikkende tijdbom'

Drie jaar geleden waarschuwde een voormalig medewerker van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) voor de gevaren van de munitiestortplaats in de Oosterschelde. De oud EOD'er omschreef de explosieven die daar tussen 1945 en 1967 gedumpt waren als een 'tikkende tijdbom'.

Milieuorganisaties probeerden via de rechter af te dwingen dat de munitie alsnog weggehaald zou worden van de bodem van de Oosterschelde, tot aan de Raad van State aan toe. Maar de hoogste rechter van Nederland oordeelde dat er te weinig bewijs was voor het vrijkomen van schadelijke stoffen vrijkomen uit de explosieven.

