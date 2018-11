Deel dit artikel:













Nieuwe behandeling alvleesklierkanker voor een klein deel dankzij Zeeuwse duiven

Het Erasmus MC in Rotterdam krijgt een nieuw wapen in de strijd tegen alvleesklierkanker: speciaal ontwikkelde virussen. De Stichting Overleven met Alvleesklierkanker en hoogleraar chirurgie Casper van Eijck hebben de benodigde tweeënhalf miljoen euro hiervoor ingezameld. Een deel van dat geld is verzameld met de verkoop van Zeeuwse duiven.

Sjaak de Kooning met één van zijn duiven (foto: Omroep Zeeland) Duivenliefhebber Sjaak de Kooning uit Lewedorp hield de duivenveiling twee jaar geleden omdat er bij hem een jaar eerder blaaskanker was geconstateerd. Bij de wekelijkse behandelingen in de Daniel den Hoed kliniek in Rotterdam hoorde hij van de inzamelingsactie van Van Eijck voor onderzoek naar alvleesklierkanker. Veiling Geïnspireerd door de passie van Van Eijck heeft Sjaak zijn eigen actie opgezet. Hij hield een internetveiling voor tachtig collega-duivenkwekers, die 16.280 euro opleverde. Mede dankzij dat geld kan het Rotterdamse ziekenhuis over een paar maanden beginnen met de bouw van een speciale ruimte waar de Erasmus Universiteit in samenwerking met de Universiteit Leiden de virussen gaat produceren. Bij de behandeling, die de naam de immuno-virotherapie heeft gekregen, krijgen de patiënten een virus toegediend. Dit virus pakt kankercellen aan die niet kunnen worden uitgeschakeld met de traditionele behandelingen zoals een operatie of chemotherapie. Natuurlijke afweer Het eerste mechanisme is dat het virus het immuunsysteem alerter maakt, waardoor het de natuurlijke afweer activeert en versterkt. Het tweede mechanisme is dat het virus de kwaadaardige kankercellen aanvalt en tegelijkertijd normale cellen ongemoeid laat. Doordat het ziekenhuis en de universiteit de methode zelf ontwikkelen, hopen ze de kosten laag te houden. Zo willen ze een betaalbare behandeling ontwikkelen die voor iedereen toegankelijk is. Van Eijck denkt over anderhalf tot twee jaar de eerste patiënten te kunnen behandelen. Lees ook: Opbrengst veiling voor strijd tegen kanker boven verwachting

