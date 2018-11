Herstel lek kerncentrale Doel duurt langer, opstart reactor anderhalve maand uitgesteld

De kerncentrale in Doel, net over de grens in België (foto: Omroep Zeeland)

Doel 1 is dicht sinds april, toen het lek in de hulpleiding ontstond, waarschijnlijk is de hulpleiding van het reservekoelsysteem gescheurd door temperatuursverschillen. Een deel van de lekke leiding is vervangen, maar nu blijkt dat ook, op een ander en moeilijk te bereiken deel van de leiding, problemen zijn.

'Zeer complex'

Dat maakt de reparatie 'zeer complex', meldt Engie Electrabel en gaat 'gepaard met veeleisende kwalificatietesten'. Daarom duurt het langer dan gedacht voor Doel 1 weer kan worden opgestart. De heropstart van Doel 1 en Doel 2 werd in oktober ook al uitgesteld naar december.

Om alle vergelijkbare leidingen te onderzoeken werd een speciale robot besteld, die de leiding van binnenuit in beeld kan brengen. Die inspectie loopt nog, al is intussen wel al een groot deel van de leidingen gecontroleerd. Daarbij zijn tot nu toe geen vergelijkbare scheurtjes gevonden.

Zicht op kerncentrale Doel vanuit Rilland (foto: Omroep Zeeland)

Ook bij Doel 2 worden de vergelijkbare leidingen gecontroleerd met behulp van de nieuwe robot. Desondanks blijft volgens Engie Electrabel de geplande heropstartdatum voor Doel 2 staan op 31 december 2018.

Maar één kernreactor

Doel 3 was de afgelopen maanden had België maar één kernreactor die operationeel was. De overige vijf Belgische kernreactoren lagen stil wegens onderhoud en problemen. Kernreactor Doel 4 wordt naar verwachting op 15 december weer aan het net worden gekoppeld.

Nu het langer duurt voor Doel 1 weer stroom gaat leveren, heeft Engie Electrabel het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) gevraagd of Tihange 3 eerder mag worden opgestart. Dat stond gepland voor begin maart, maar als het FANC het goedkeurt wordt dat naar voren gehaald naar januari.

Stroomtekorten

Om stroomtekorten in de tussentijd te voorkomen wil Engie de gascentrale van Vilvoorde die sinds 2014 stilligt weer in gebruik nemen. Daarnaast wil de energieleverancier extra mobiele generatoren inzetten en stroom importeren uit Frankrijk, Nederland en Duitsland.

