Mario woont tijdelijk in een tiny house in Terneuzen

Kleine huisjes voor medewerkers Dow (foto: Omroep Zeeland)

Mario woont de komende maanden in de kleine woning van nog geen vijfendertig vierkante meter. Vanuit daar gaat hij op zoek naar een andere woning in de regio. "Het is klein, maar gezellig, functioneel en comfortabel. Groot genoeg voor een persoon." Het huis heeft een woonkamer en keuken in één en een aparte slaapkamer met douche.

In de Van der Peijlstraat zijn veertig tiny houses neergezet. Dertig ervan huurt chemiebedrijf Dow om daar buitenlandse medewerkers tijdelijk in onder te brengen. Het bedrijf huurt nog meer woningen en appartementen in Terneuzen. In de toekomst komen daar nog appartementen bij. Dat is nodig, want er zijn te weinig huizen in Terneuzen voor alle werknemers. Sommige wonen zelfs in Gent, maar Dow heeft de werknemers liever dichterbij huis.

Mario komt de komende twee maanden wel door. Totdat hij een 'echte' woning heeft gevonden. Toch gaat hij wel wat uit Spanje missen. "Het is hier erg koud. Dus ik zal het lekkere weer in Spanje wel missen en natuurlijk mijn vrienden, familie en het eten."