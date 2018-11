Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Aanhoudingen na vondst hennep in Hulst

De politie heeft in Hulst twee mannen aangehouden omdat in hun woning een hennepkwekerij was gevonden. De politie had het vermoeden dat er kwekerijen aanwezig waren in woningen aan de Sportlaan en de Vondelstraat.

Hennep (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland) Bij het onderzoek in beide woningen werden ongeveer 50 hennepplanten in iedere woning gevonden. Ook is er materiaal, zoals lampen in beslag genomen. Beide bewoners zitten nog vast voor onderzoek. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.