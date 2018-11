Belgen: Kom over de grens werken! Wij hebben ook vacatures!

Arne Oosthuyse is manager arbeidsmarkt van Voka. Dat is zeg maar de Vlaamse Kamer van Koophandel. Volgens hem is het goed nieuws dat het congres nu ook aan Vlaamse zijde georganiseerd wordt. "Door de ondernemers met elkaar in contact te brengen kunnen ze niet alleen beter zaken doen, ook kunnen ze zo kijken of ze personeel kunnen werven over de landsgrens heen."

Vlaamse vacatures zichtbaar maken

En dat is een belangrijk punt, want aan beide kanten van de grens zijn er tientallen openstaande vacatures. Martin Rijk van het UWV in Goes: "Er zijn nu plannen om vacatures van grote Vlaamse werkgevers op de Zeeuwse Vacaturebank te plaatsen. En omgekeerd ook. De vacatures uit Zeeland op de vacaturebank van het Vlaamse UWV te plaatsen."

Werken over de grens (foto: Omroep Zeeland)

Vanaf volgend jaar willen de ondernemersorganisaties twee keer per jaar het ondernemerscongres gaan organiseren. De ene keer in Vlaanderen en de andere keer in Zeeland of Brabant. Op die manier hopen ze bedrijven te stimuleren om meer grensoverschrijdend te gaan werken.

Lees ook: