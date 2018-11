Inspectie tikt Zuidwester op de vingers; onrust en agressie in zorgwoning

Zuidwester Goes schoot ernstig tekort (foto: Foto Zuidwester)

Na talloze (anonieme) klachten kwam de inspectie op 14 augustus onaangekondigd langs. De weken ervoor kwamen meldingen binnen over de onhoudbare situatie in de woning met ernstig meervoudig gehandicapte cliënten. Bij het bezoek werd geconstateerd dat de zorg niet voldeed aan de norm.

Het lukte de stichting niet om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg voor de drie cliënten op orde te krijgen. Daarom besloot de stichting de cliënten over te plaatsen.

Meldingen van agressie en geweld Uit een overzicht van de incidenten in de woning die de inspectie kreeg van de Zuidwester, bleek dat er in de eerste vier maanden van 2018 in totaal 70 meldingen zijn gedaan, waarvan 42 meldingen van agressie en geweld.

Sinds 2016 zijn er veel personeelswisselingen geweest. Vaste, ervaren zorgverleners verlieten de locatie en het lukte niet om deze plekken structureel in te vullen. De wisselingen zorgde voor onrust bij de cliënten. Die uitten die onrust onder meer door agressief gedrag. Er zijn verschillende initiatieven geweest om de zorg weer op orde te brengen, maar telkens ging het mis, zo staat in het inspectierapport.

Reactie Zuidwester

In een reactie zegt Hans Waardenburg van de Raad van Bestuur dat de stichting hard aan het zoeken is naar nieuwe werknemers. Dat is nodig om de kwaliteit en continuïteit van de zorg te waarborgen. En dat gaat verder dan de zorg in de woning waar de inspectie is geweest, maar geldt voor heel Zuidwester.

Eerder werd al bekend dat alle Zeeuwse gehandicaptenorganisaties gaan samenwerken om een gezamenlijk zorgteam met specialisten op te tuigen. Speciaal voor complexe gehandicapten die veel zorg en maatwerk nodig hebben. De vier instellingen hebben allemaal met personeelstekort te maken.

Lees ook: