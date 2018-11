Klusjesvrouwen Bianca en Esther leren je klussen in één dag

De twee ondernemers geven basiscursussen klussen in Vlissingen. Ze merkten namelijk dat veel vrouwen moeite hebben met de basisprincipes van het klussen. Esther: "We horen regelmatig van vrouwen dat ze graag zelf wat handiger zouden willen zijn. Ze laten klusjes liggen, totdat er iemand langskomt die kan helpen. Dat is zonde." In één dag leren ze de cursisten wat je allemaal met een hamer, schroevendraaier en boormachine kan. Bianca: "Het gaat er bij klussen vooral om dat je durft."

Welk gereedschap zou elke klusjesvrouw in spe in huis moeten hebben? - een hamer

- schroevendraaier (kruiskop!)

- nijptang

- zaag

- accuboormachine (als je een stapje luxer wil)

- meetlint

- spijkers en schroeven (haal er meteen wat plugjes bij)

- altijd handig: afbreekmesjes

- voor de veiligheid: gehoorbescherming en een veiligheidsbril

En hoe zien al die voorwerpen er dan uit? Bianca legt het nog even uit in onderstaande video.

Bianca en Esther hebben zelf veel ervaring. Esther is namelijk meubelrestaurateur en Bianca heeft een eigen bedrijf waar ze creatieve installaties maakt voor festivals en events. Naast hun werkzaamheden willen ze anderen besmetten met hun liefde voor klussen.

Dus staat er op Walcheren dit jaar nog een aantal cursussen gepland, maar het duo doet ook Terneuzen aan en de twee willen in toekomst ook in Goes cursussen geven. Overigens willen Bianca en Esther mannen niet uitsluiten. Ook zij zijn welkom op de kluscursus.