'Ik kom steeds meer te weten over deze school en dat maakt kiezen makkelijker'

Leerlingen volgen een les bij Pieter Zeeman Pontes (foto: Omroep Zeeland)

De kinderen konden zelf een les uitkiezen die ze wilden volgen. Zo kon er onder andere gekozen worden uit biologie, wiskunde, Engels, Duits, kunst & media. Het grote verschil tussen deze experience-dag en een open dag is dat er tijdens een experience-dag de ruimte is om echt de diepte in te gaan. De kinderen kunnen veel vragen stellen en ontmoeten hun misschien toekomstige klasgenoten.

Veel kinderen weten nog niet naar welke middelbare school ze willen gaan. Een dag als deze is dan handig voor de kinderen om de knoop door te hakken. "Op zo'n dag kom ik steeds meer te weten over deze school, en dat maakt het voor mij weer makkelijk om te kiezen", zegt leerling Sem uit groep acht.

"Het zou fijn zijn als veel leerlingen uiteindelijk naar onze school komen, maar de deelname is vrijblijvend", zegt Jacqueline Wierstra coördinator van de dag. De kinderen kunnen zichzelf opgeven om op een woensdag middag een dag mee te lopen en zich te verdiepen in een vak.