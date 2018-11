Oneerlijke concurrentie op de woningmarkt; 'Ik grijp naast een woning, omdat ik doof ben'

Germaine Kamano krijgt thuis bezoek van wethouder Lodder (foto: Omroep Zeeland)

Germaine woont samen met haar zoontje in een flat op twee hoog. Ze hebben een balkon, maar dat is te gevaarlijk voor het kleine mannetje waardoor ze wil verhuizen naar een benedenverdieping. Al meerdere keren greep ze naast een aanbod van de woningcorporatie, omdat ze door de tragere communicatie door haar doofheid, telkens te laat was. "Ik kan niet bellen waardoor het langer duurt en ben daardoor altijd te laat. Dat is toch oneerlijk?"

Wethouder Cees Lodder van de gemeente Middelburg luisterde aandachtig naar het verhaal van Germaine Kamano. Hij geeft in het eerste gesprek meteen aan actie te ondernemen om dit soort problemen met de woningcorporatie op te lossen.

1 op 20 Zeeuwen heeft handicap

De campagne Ongehoord & Ongezien neemt het op voor mensen met gehoor- of zichtproblemen. Eén op de twintig Zeeuwen heeft deze handicap waardoor ze in het dagelijks leven tegen dit soort problemen aanlopen. De regionale ambassadeurs van de campagne zoeken de regionale bestuurders op, om dit soort problemen aan de kaak te stellen.

Als ik in de supermarkt wat aan iemand vraag, dan lopen ze vaak weg omdat ze van mijn doofheid schrikken." Germain Kamano, sinds haar geboorte doof

Volgens Kamano kan het begrip voor slechthorenden sowieso beter. "Als ik in de supermarkt wat vraag aan iemand voor hulp, dan gebeurt het maar als te vaak dat mensen uit schrik weglopen." Volgens de Middelburgse is het voor velen lastig om zich in te leven in iemand die doof is. "Ik heb vaak het gevoel dat ik word buitengesloten en dat doet pijn."

Wethouder Lodder blijft de komende tijd in contact met de ambassadrice van de campagne Ongehoord & Ongezien om problemen met gemeentelijke instellingen op te lossen. Hij wil ook andere gemeenten in Zeeland wakker schudden om dit probleem aan te pakken.

Lees ook: