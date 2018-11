Terneuzen mist de boot in het Sinterklaasjournaal

De landelijke intocht in 2006 in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Het verhaal in het Sinterklaasjournaal ging over de waterstand in de Zaan. Te zien was dat op de stoomboot Pieten zich zorgen maakten dat Sint zaterdag door een lagere waterstand niet zou kunnen aanmeren in Zaanstad. De Hoofdpiet liet weten dat er geen reden was tot paniek, want een andere locatie zou wel gevonden kunnen worden. Hij noemde 'Terneuzen' als alternatief en liet 'de Huispiet' kreeg opdracht om te bellen. Na dat telefoontje werd gemeld dat Terneuzen geen mogelijkheid was. "Ze vinden het te duur" zei Huispiet. Luister hier naar het fragment:

Dieuwertje Blok schakelt in paniek met de Pieten

Dit voorjaar was Terneuzen ook in werkelijkheid in beeld. Net als Sluis en Kapelle aasde de stad op de feestelijke intocht van Sinterklaas. Terneuzen trok zich vervolgens terug, omdat volgens burgemeester Lonink er 'onvoldoende inzicht was in de kosten'. Hij vond het dus te duur.

