Onderwijsprijs gaat naar Nisse en Terneuzen Onderwijsprijs gaat naar Nisse en Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse onderwijsprijs voor basisonderwijs is gewonnen door het Groen OuderKindCentrum De Meidoorn in Nisse. Het Centrum voor Toptechniek in Terneuzen is uitgeroepen tot winnaar in de categorie voortgezet onderwijs.

De tweejaarlijkse prijs is uitgereikt in Middelburg. Beide instellingen namen een plastiek, 'de Bronzen Olifant', in ontvangst. Daarnaast mogen ze de provincie vertegenwoordigen in de finale van de Nationale Onderwijsprijs. Die wordt uitgereikt op 27 maart 2017. De winnaars Het Groen OuderKindCentrum De Meidoorn in Nisse heeft gewonnen met een bijzonder onderwijsconcept waarbij de kinderen leren met, van en in de natuur. De school maakt daarvoor veel gebruik van het groene schoolplein. Het Centrum voor Toptechniek krijgt de prijs en de complimenten voor nhet plan om het verlies van technische opleidingen en banen in Zeeuws-Vlaanderen op te vangen. Lees ook: Zes kanshebbers Onderwijsprijs Zeeland

