Nieuwdorp wil het eerste energieneutrale dorp van Zeeland worden

Bijeenkomst in Nieuwdorp (foto: Omroep Zeeland)

De eerste klimaatstraten moeten energieneutrale huizen krijgen met eigen energiebronnen tussen een heleboel groen. Één van de trekkers van het plan, Ernst-Jan Pals, zegt dat dan direct al snel flinke winst is te behalen. "Er staan nu drie bomen in de Hertenweg, dus door meer groen kan je veel meer regenwater opvangen. En door te isoleren pak je al heel snel winst."

Het moeilijkste

In de Margrietstraat en Hertenweg staan huurhuizen, koophuizen, kleine woningen, dure woningen en dat is volgens Pals ook direct het moeilijkste van het plan. "Technisch komen we er wel uit, maar voor de particulieren, die het zelf moeten gaan betalen wordt ingewikkeld." Per woning kost het energiezuinig maken zo'n 40.000 euro en dat heeft niet iedereen op z'n bankrekening staan.

Energieneutraal Nieuwdorp begint met twee Klimaatstraten

Toch is Ernst-Jan Pals positief: "Er zijn subsidies en we willen mensen al in een heel vroeg stadium mee laten denken." Het initiatief voor de klimaatstraten komt ook uit de inwoners zelf, toen ze bezig waren met plannen voor de toekomst van Nieuwdorp. Nu is het zaak om zoveel mogelijk mensen warm te maken.

Maandag starten de gesprekken met de bewoners. Volgend jaar moeten de eerste concrete plannen klaar zijn.