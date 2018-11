Middelburgse universiteit UCR stijgt in keuzegids

(foto: OZ)

De UCR krijgt nu evenveel punten als de Tilburg University en het Amsterdam University College: 74. Onderaan bungelt dit jaar de UCR in Rotterdam met 72 punten. Het beste scoort UCM Maastricht met 88 punten.

Score

Een opleiding kan tussen de 20 en de 100 punten verdienen, en wordt op verschillende aspecten beoordeeld. Het UCR krijgt punten als het gaat om het lezen van wetenschappelijke publicaties, het schrijven van artikelen, en het aanleren van methoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek. Verder krijgt de instelling complimenten van de keuringsinstantie Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) die eens per zes jaar elke opleiding beoordeelt. De NVAO beoordeelt het niveau en de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Verbeterpunten

Minder doet het UCR het als het gaat om het praktijkgericht onderwijs. Dat houdt in dat studenten oefenen om hun conclusies te onderbouwen en kritisch te redeneren. Ook kan het onderwijs uitdagender, en het programma samenhangender. De toetsen mogen beter aansluiten bij de lessen en er kan vaker getoetst worden op kennis, inzicht en vaardigheden. Als docenten meer feedback zouden geven en meer zouden begeleiden zou het UCR meer punten binnenharken. Ook blijft het aantal studenten dat zich inschrijft voor het tweede jaar achter.

Een university college is een driejarige bacheloropleiding waaraan studenten van over de hele wereld studeren. De lessen worden in het Engels gegeven. Het verschil met een 'normale' universiteit is dat studenten niet gelijk kiezen voor één studierichting, maar grotendeels zelf hun programma samenstellen uit een breed aanbod van vakken.

De kritiek in de keuzegids van het afgelopen jaar op het UCR was dat de ICT-voorzieningen slecht waren en het programma te zwaar. De kritiek op de ICT wordt opnieuw in de gids voor 2019 genoemd. Een woordvoerder van de Middelburgse instelling vertelde vorig jaar dat er een commisie van studenten en docenten was ingesteld om de UCR te verbeteren.

De keuzegids wordt samengesteld door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI). De informatie wordt gebaseerd op oordelen van studenten en gegevens van bijvoorbeeld het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en onderwijsdeskundigen. Jaarlijks verschijnt een nieuwe uitgave met de meest actuele feiten en oordelen

over opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs. Naast "gezaghebbende" bronnen wordt er geput uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête en de landelijke Studiekeuzedatabase.

