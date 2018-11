Zeeland wordt wakker: Keuzegids, Sinterklaasjournaal en onderwijsprijs

University College Roosevelt stijgt in de keuzegids (foto: Omroep Zeeland)

Gestegen

Het University College Roosevelt (UCR) in Middelburg is in de ranglijst van de Keuzegids Universiteiten 2019 gestegen. Het UCR stond vorig jaar nog op de laatste plaats.



Op de hak

Terneuzen werd in de derde aflevering van het Sinterklaasjournaal op de hak genomen. Ook had Katinka Polderman uit 's-Heer Abtskerke een bescheiden rol.



Onderwijsprijs

De Zeeuwse onderwijsprijs voor basisonderwijs is gewonnen door het Groen OuderKindCentrum De Meidoorn in Nisse. Het Centrum voor Toptechniek in Terneuzen is uitgeroepen tot winnaar in de categorie voortgezet onderwijs.



Het weer:

Het wordt opnieuw een zonnige dag. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het vanmiddag rond de 12 graden. Komende nacht volgt er lokaal vorst aan de grond. Verder zijn nevel en mistbanken mogelijk.