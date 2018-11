Deze paal moet vleermuizen helpen met oversteken

Deze paal met stalen plaat moet vleermuizen helpen bij het oversteken van de verbrede Tractaatweg (foto: Tractaatweg BV)

Door de verdubbeling van de Tractaatweg is die twee keer zo breed geworden en dat is vervelend voor vleermuizen. Vleermuizen gebruiken namelijk hoge bomen en palen om met behulp van hun echolocatie te bepalen hoe ze vliegen, maar door de verbreding van de weg hebben ze te weinig oriëntatiepunten. Ook werden er bij de werkzaamheden voor de verbreding van de weg veel bestaande oriëntatiepunten in de omgeving van de Tractaatweg verwijderd.

Vleermuisvormig gat

De paal moet ervoor zorgen dat de vleermuizen weer veilig de Tractaatweg kunnen oversteken. De paal is neergezet in de middenberm bij de kruising met de Zwartenhoek. Bovenop zit een staalplaat, met daarin een vleermuisvormig gat, om te laten zien waar de de paal voor bedoeld is.

Vleermuizenoversteekplaats wordt geïnstalleerd bij de Tractaatweg (foto: Tractaatweg BV)

Er is voor die plek gekozen, omdat vleermuizen vast vliegroutes hebben en de Tractaatweg bij de kruising met de Zwartenhoek zo'n bekende vliegroute doorkruist. Vleermuissoorten als de gewone dwergvleermuis, de gewone grootoorvleermuis en de ruige dwergvleermuis vliegen daar over de Tractaatweg van en naar de natuurgebieden Axelse Kreek en Zwartenhoekse kreek.

Onderzoek

Het ontwerp van de paal, of 'hop-ver' zoals die officieel genoemd wordt, is gebaseerd op een voorbeeld uit Friesland. Daar is vanwege de verkeersveiligheid bij de N381, ter hoogte van Wijnjewoude, een boom vervangen door een hop-over. Volgens de Tractaatweg BV, die de paal gisteren geplaatst heeft, blijkt uit ecologisch onderzoek dat deze kunstmatige passages werken.

Aan de oostzijde van de weg worden ook bomen aangeplant om de vliegroute te versterken. Deze maatregelen om vleermuizen te helpen met oversteken zijn overigens wettelijk verplicht. Dat komt voort uit de Ontheffing Flora- en faunawet.

