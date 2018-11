De jongste gitaarbouwer van Zeeland heeft een fascinatie voor hout

Maikel speelt vanaf z'n elfde jaar gitaar. "Toen ik na de middelbare school niet wist ik wat ik wilde, ben ik maar de opleiding tot gitaarbouwer aan de Internationale Lutherie School Antwerpen gaan volgen die ik in 2010 heb afgerond." Na zijn opleiding heeft hij eerst nog een aantal jaar in de bouw gewerkt als timmerman, voordat hij voor zichzelf is begonnen.

Flink sparen

"Het aanschaffen van al het gereedschap en materialen is vrij kostbaar, dus ik moest eerst flink sparen." Momenteel werkt hij een dagen per week op de gitaarafdeling van muziekwinkel Bax-shop De overige dagen is hij in z'n werkplaats te vinden achter z'n huis. "Ik kan er namelijk nog niet van leven. Dan moet ik eerst nog wat meer bekendheid krijgen. Maar ik klaag niet hoor, want het gaat best goed."

Ik vind het elke keer weer een uitdaging om van een paar stukken hout een elektrische gitaar te bouwen, die dan ook nog eens te gek klinkt wanneer je er op speelt." Maikel van der Wel - gitaarbouwer

Inmiddels staat het rek met gitaren, die wachten tot ze onder handen worden genomen door Maikel, helemaal vol. "De meeste werkzaamheden bestaan nu nog uit reparatie- en afstelwerk. Maar zo nu en dan komen klanten ook voor customizing, oftewel het mooier maken van een gitaar. Dat is erg leuk om te doen, want dan kan ik m'n creativiteit lekker kwijt."

Klanten gaan voor

Als hij tijd over heeft bouwt hij aan z'n eigen gitaren, maar dat gaat niet zo snel. "Klanten gaan op dit moment nog voor, dus moet ik het doen als ik wat tijd over heb. En er gaat heel veel tijd zitten in het bouwen van een gitaar. Ik ben er wel zo'n drie a vier maanden mee bezig." Een echte de 'Wel Gitars' is dan ook niet goedkoop en niet voor iedereen weggelegd.

Zelf is Maikel vooral blij dat hij zich met zijn grote passie kan bezighouden. "Ik vind het elke keer weer een uitdaging om van een paar stukken hout een elektrische gitaar te bouwen, die dan ook nog eens te gek klinkt wanneer je er op speelt."

Maikel aan het werk in z'n atelier (foto: ZM Creative)

Maikel is niet de enige gitaarbouwer in Zeeland. Het is daarom ook moeilijk om jezelf te onderscheiden. Een gitaar lijkt namelijk al vrij snel op elkaar. Het gaat dus om de details. "Mensen kunnen mijn gitaren in eerste instantie herkennen aan het logo, hahaha. Maar daarnaast gebruik ik een bijzondere 'kop' die ik zelf heb ontworpen en die je niet zo vaak tegenkomt."

Een echte 'Wel Guitars' (foto: Maikel van de Wel)

In zijn knusse werkplaats ligt enorm veel hout. En als het aan Maikel ligt worden dat allemaal gitaren. "Ik heb een fascinatie voor hout, mooi hout wel te verstaan. Hout met een mooie structuur gebruik ik 't liefst om een body van te maken. Dat maakt een gitaar namelijk origineel en geeft een gitaar bijzondere uitstraling."

Roadworn

Naast het bouwen van z'n eigen gitaren is Maikel ook bezig om een eigen gitaarserie uit te brengen, een zogenaamde 'roadworn'. "Het is een nieuwe gitaar, maar hij ziet eruit alsof er jaren is op gespeeld." De gitaren worden samengesteld uit verschillende onderdelen, dus hij kan lekker variëren met allerlei materialen, vormen en kleuren.