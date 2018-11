Deel van Veere en Goes zonder water door storing

Inwoners van Veere zitten zonder water (foto: Pxhere)

De storing in Veere ontstond iets voor 09.30 uur. Daar zaten volgens netwerkbeheerder De Netwerkgroep (DNWG) tien huishoudens zonder water. In Goes is de storing iets voor 11.00 uur ontstaan. Daar ging het om elf huishoudens.

Puur toeval

Volgens DNWG was het puur toeval dat de twee storingen tegelijkertijd optreden. De getroffen bewoners werden geadviseerd om de kranen dicht te houden en om wasmachines, vaatwassers en andere apparaten die kraanwater gebruiken uit te zetten.

Kaart van gebied waterstoring in Veere (foto: waterstoring.nl)

In Veere ging het om een gebroken waterleiding. Vanmorgen kreeg DNWG de melding dat er water omhoog kwam borrelen uit de leiding onder het fietspad naast de Veerseweg. Het gaat volgens DNWG om een spontane leidingbreuk, de oorzaak is onbekend.

Leiding vervangen

De beschadigde leiding moest worden vervangen. De monteurs van DNWG hebben bij de tien getroffen woningen aangebeld om de bewoners te waarschuwen dat ze even zonder water zouden komen te zitten.

Rond het middaguur was de waterleiding gerepareerd en hadden de getroffen Veerenaren weer stromend water. Wel werden ze geadviseerd om het water even goed door te laten lopen tot het water weer kleurloos uit de kraan komt.

Gebied van waterstoring in Goes (foto: waterstoring.nl)

In Goes kwamen er vanmorgen klachten binnen over bruin water. Toen monteurs de melding gingen onderzoeken, bleek dat een deel van de leiding moet worden vervangen. Daarvoor moest het water even worden afgesloten in de Middelmeet. De verwachting is dat de storing daar iets na het middaguur verholpen zal zijn.