Bulgaren moeten 17 jaar de cel in voor moord op Kees van Schaik

Kees van Schaik werd het slachtoffer van een roofmoord (foto: Omroep Zeeland)

In andere, vergelijkbare zaken kregen de daders vijftien tot achttien jaar celstraf. Verder waren de mannen en vrouw extreem gewelddadig, wat volgens de rechtbank onnodig was om de hennepplanten te kunnen stelen. Die twee gegevens hebben ervoor gezorgd dat de rechter een hogere straf oplegde dan de eis was.

Een gruwelijke dood

"Als het slachtoffer het al had kunnen overleven," stelt de rechtbank, "is hem deze mogelijkheid in ieder geval ontnomen doordat de verdachten geen hulp verleend of ingeschakeld hebben, waarna het slachtoffer een gruwelijke dood moet zijn gestorven. Dit neemt de rechtbank ook mee als een strafverzwarende omstandigheid."

De vrouw heeft vanwege haar jonge leeftijd (22), het helpen opsporen van de andere drie verdachten en haar constructieve houding in de rechtszaak een lagere straf gekregen.

De ontlading van de nabestaanden na de uitspraak van de rechter was groot. Ze zien in de uitspraak een bevestiging van hoe heftig de roofmoord was.

Wat gebeurde er in maart 2017?

Op 20 maart 2017 werd het lichaam van Van Schaik gevonden in zijn woning aan de Hontestraat in Rilland. De man was vastgebonden met tie-wraps en had een prop plastic in zijn mond die was afgeplakt met tape. Zijn lichaam toonde tekenen van marteling. De man werd gevonden door zijn buurvrouw. Op de zolder van het huis werd ook een wietkwekerij aangetroffen, waar net was geoogst.

Drie mannen en één vrouw uit Bulgarije werden voor de roofmoord opgepakt. Alle vier de verdachten hebben in Nederland nog geen strafblad, maar in het buitenland wel. Ze zijn eerder onder meer veroordeeld voor diefstallen, overvallen en mishandelingen.

Bij de roof op de hennepkwekerij van Van Schaik werd hij dusdanig mishandeld dat hij overleed. Tijdens de inhoudelijke behandeling wezen de vier verdachten vooral naar elkaar als het om het geweld ging waar het slachtoffer aan is bezweken.

Buitenproportioneel veel geweld

Volgens de officier van justitie hebben de vier Bulgaren Van Schaik vastgebonden en gemarteld. Daarna zouden ze er met de geoogste wiet vandoor zijn gegaan. Daarbij hebben ze volgens de officier van justitie buitenproportioneel veel geweld gebruikt. "Ze hebben hem mishandeld en voor dood achtergelaten."

