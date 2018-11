Brand in loods vol Amerikaanse auto's veroorzaakt door kortsluiting in vrachtwagen

Van de Amerikaanse auto's die binnen stonden is weinig meer over. (foto: Omroep Zeeland)

De brand brak zaterdag rond 17.25 uur uit. Een uur later had de brandweer het vuur onder controle, maar toen was het al te laat. De loods staat nog overeind, maar binnen is alles zwart. Van de auto's die er stonden - onder andere een Catalina, een Dodge Viper, een International Truck en een GMC Flatbed Truck - is weinig meer over.

Tijdelijk gebouw

"We gaan zeker door, mijn werk is mijn passie, mijn leven", zegt eigenaar Bernie van den Berg, die twintig jaar geleden met zijn bedrijf startte. "Voorlopig gaan we een tijdelijk gebouw plaatsen, zodat we verder kunnen."

Een loods van een autobedrijf in Axel is uitgebrand (foto: HV Zeeland)

Het bedrijf is een van de grootste leveranciers van gebruikte onderdelen van Amerikaanse auto's in Europa. Daarnaast worden er ook auto's opgeknapt en verkocht. De oudste auto die in de loods stond op het moment van de brand was een Hotchkiss uit de jaren '30.

Lees ook: