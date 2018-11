Landelijke belangstelling voor 'Zeeuws' vmbo-diploma

Ondertussen hebben door de samenwerking vijf leerlingen van OdyZee een vmbo-diploma gehaald. Voorheen kregen zij voor afzonderlijke vakken certificaten.

'Begin klein'

De samenwerking tussen de twee scholen is een proces dat nu vijf jaar bezig is. Lyda Vos, locatiedirecteur van Pontes heeft daarom ook een duidelijk advies voor alle scholen die belangstelling hebben voor dit model:

Begin klein, zegt Lyda Vos van de Pontes scholengroep. Zelf zijn ze een jaar of vijf terug met een paar leerlingen begonnen. Nu zijn het er elf die op Pontes les krijgen. Alle andere lessen zoals Nederlands en biologie krijgen ze op hun eigen school in Kloetinge. Daar worden ze ook voorbereid op de overstap naar de vmbo-school aan de Bergweg in Goes. Met veel leerlingen en dus veel prikkels.

Moeite met alle indrukken

Veel leerlingen van OdyZee hebben een vorm van autisme en hebben moeite met alle indrukken, geluiden en onbekende mensen, zegt Yvonne Kruitbosch van OdyZee:

Volgens Kruitbosch is het traject niet voor alle leerlingen geschikt. "Je vraagt nogal wat aanpassingsvermogen van jongeren die erg gesteld zijn op rust, structuur en regelmaat. Voor sommige leerlingen is lessen volgens op Pontes echt een stap te ver. Maar voor alle anderen is het een verrijking. Het is iets waar we erg trots op zijn."

'Dat zou toch mooi zijn'

Het ministerie van Onderwijs heeft belangstelling getoond voor het onderwijsproject en ook scholen elders in het land zijn benieuwd naar hoe je deze vorm van samenwerking tussen speciaal voortgezet onderwijs en 'gewoon' voortgezet onderwijs vorm geeft. Docent Marcel Janse, initiatiefnemer, verwelkomt, net als de schoolbesturen van OdyZee en Pontes, alle belangstellenden met open armen. "Dat is toch mooi. Als meer jongeren op deze manier hun diploma kunnen halen?", lacht Janse.