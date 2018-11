Middelburgse kinderen ondervragen minister over pleegzorg

Tweede Kamer, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Een van de geselecteerde schoolklassen is groep 8b van ABS Middelburg. De kinderen van die groep hebben een vraag gesteld over de pleegzorg: "'Er zijn veel ouders die niet voor hun kinderen kunnen zorgen en er zijn ook vaak geen pleeggezinnen. Zijn er al plannen over hoe de pleegzorg beter kan worden dan de situatie nu?"

'Actueel en verrassend'

Volgens Kamervoorzitter Khadija Arib viel het niet mee om uit alle inzendingen de vijf beste vragen uit te kiezen. "We hebben alle vragen bekeken, gewikt en gewogen, en uiteindelijk is de keuze op jullie vraag gevallen. Jullie vraag is actueel en verrassend, want er een tekort aan pleeggezinnen. Het is een maatschappelijk relevant probleem", schrijft ze in een brief aan de leerlingen van groep 8b.

Komende dinsdag stellen de Middelburgse kinderen de vraag in de Tweede Kamer aan minister De Jonge, die verantwoordelijk is voor dit onderwerp. De keuze voor die dag komt voort uit de combinatie van de jaarlijkse Internationale Dag van de Rechten van het Kind met het jaar dat de Tweede Kamer 100 jaar algemeen kiesrecht viert.

Niet naar geluisterd

Het was een voorstel van D66-Kamerlid Rens Raemakers, dat steun kreeg van alle partijen behalve Forum voor Democratie. Kinderen hebben volgens Raemakers vaak het gevoel dat er niet naar hun mening geluisterd wordt. De D66'er vindt dat kinderen 'echte inspraak' verdienen.

Het zogeheten Kindervragenuur duurt van 12.30 tot 13.30 uur en gaat dus kort vooraf aan het wekelijkse vragenuurtje, waarin Kamerleden een reactie willen van bewindslieden op actuele gebeurtenissen. Naast de kinderen uit Middelburg zijn er komende dinsdag ook leerlingen uit Almere, Lisse, Enschede en Panningen bij om de ministers te bevragen. Het is de bedoeling dat dit Kindervragenuur een nieuwe jaarlijkse traditie wordt.

Oproep

Kamervoorzitter Arib doe daarom een oproep aan alle basisschooldocenten om hier voortaan ieder jaar aan mee te doen. "Het is belangrijk dat ook kinderen de kans krijgen om zich uit te spreken over thema's die zij op de politieke agenda zouden willen zetten. Zo kunnen zij al meedoen met onze parlementaire democratie. Ik zie hun vragen heel graag tegemoet!"