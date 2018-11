Deel dit artikel:













Autobrand bij garage Steketee in Yerseke snel geblust

In Yerseke is vanmorgen een auto in brand gevlogen bij autobedrijf Steketee aan de Kreeft. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er raakte niemand gewond.

De brandweer is uitgerukt met twee blusvoertuigen en een ladderwagen. Het vuur was al snel geblust en het tweede blusvoertuig, dat nog onderweg was, kon rechtsomkeert maken. Geventileerd Het vuur brak uit rond 11.30 uur en om 12.00 uur werd alweer het sein brand meester gegeven. Daarna heeft de brandweer nog korte tijd nageblust en de de garageloods geventileerd. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe brand is ontstaan. Uitgebrande auto bij garage Steketee in Yerseke (foto: HV Zeeland)