New York Pizza komt ook naar fastfoodboulevard langs A58 bij Goes

Na McDonald's, KFC, Burger King en De Beren zal ook New York Pizza een vestiging openen op de foodkavel in Goes-Zuid, langs de A58. New York Pizza heeft vestigingen door heel Nederland en is in Zeeland al in Vlissingen en Renesse te vinden.

New York Pizza (foto: ANP) In juli werd bekend dat fastfoodketens Burger King en McDonalds van plan waren om naar de locatie aan de Nansenbaan te verhuizen. In augustus meldde Kentucky Fried Chicken (KFC) ook een vestiging gaan openen en in september volgde restaurantketen De Beren. De restaurants willen allemaal in 2019 hun deuren openen. Ketens Burger King en De Beren zijn nieuw in Zeeland. De dichtstbijzijnde restaurants zitten nu in Roosendaal.