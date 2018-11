Vier verdachten opgepakt voor reeks inbraken en diefstallen

Inbreker in actie, archieffoto (foto: informedmag.com)

Het gaat om twee inwoners van Vlissingen, één man uit Heinkenszand en een Utrechter. Ze worden verdacht van zo'n tien inbraken in woningen en vakantiewoningen in Heinkenszand, Oost-Souburg, Wemeldinge en Bierbeek, in België.

Auto's gestolen

Ook zouden ze hebben ingebroken bij bedrijven op een bedrijventerrein in Noordwijk en in een horecabedrijf in Westkapelle. Naast al die inbraken zouden de vier ook meerdere auto's hebben opengebroken en twee auto's hebben gestolen.

De verdachten werden opgepakt tussen 16 oktober en 5 november. Het nieuws wordt nu pas naar buiten gebracht, omdat de aangehouden verdachten tijdens hun hechtenis beperkende maatregelen opgelegd kregen.

Voortvluchtige handlangers waarschuwen

Dat houdt in dat ze geen informatie krijgen over hun zaak en alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Politie en justitie doen dat onder meer om te voorkomen dat aangehouden verdachten voortvluchtige handlangers waarschuwen, maar ook om te voorkomen dat aangehouden verdachten elkaars verklaringen kunnen beïnvloeden.

Zolang die beperkende maatregelen van kracht zijn, mag ook de politie geen details over de zaak naar buiten brengen. "Een politiebericht verspreiden over de aanhoudingen zonder dat je erbij kunt uitleggen waar ze van precies van worden verdacht zou alleen verwarring scheppen. Daarom hebben we besloten om ermee te wachten", legt politiewoordvoerder Alwin Don uit.

Agent arresteert verdachte, archieffoto (foto: Politie)

De eerste verdachte die werd opgepakt was een 31-jarige Vlissinger. Hij werd op 16 oktober in de boeien geslagen. Op 23 oktober werden in Heinkenszand nog twee verdachten opgepakt, een 36-jarige inwoner van dat dorp en een 30-jarige man uit Utrecht. De vierde en laatste aanhouding gebeurde op 5 november, toen werd een 31-jarige man uit Vlissingen aangehouden.

Buit teruggevonden

Na de aanhoudingen heeft de politie enkele woningen in Vlissingen en Heinkenszand en een loods in Vlissingen doorzocht. Daarbij werd een groot gedeelte van de buit teruggevonden.

Het gaat onder meer om sieraden, gereedschap, navigatiesystemen, televisies, kunstvoorwerpen, horloges en legitimatiebewijzen. De politie heeft de rechtmatige eigenaren van deze spullen geïnformeerd en een groot gedeelte van de goederen is inmiddels alweer aan hen teruggegeven.