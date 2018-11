De Bruijn op het nippertje naar hoofdtoernooi Seoul

Jean Paul de Bruijn (foto: KNBB)

In poule Q van de voorronde versloeg De Bruijn in de eerste partij Javier Palazon uit Spanje met 40-26 (25 beurten). In de tweede wedstrijd won Palazon op zijn beurt met 40-20 (20 beurten) van de Belg Roland Forthomme.

Gedeelde eerste plaats

In de derde en laatste partij won Forthomme met 40-37 (26 beurten) van De Bruijn. Daardoor eindigden De Bruijn, Forthomme en Palazon op de gedeelde eerste plaats met alle drie één overwinning.

Het moyenne gaf hier de doorslag voor een plek in de hoofdtoernooi. Dat pakte uit in het voordeel van De Bruijn, die met 1,509 het beste gemiddelde had.

Beste zestien

De Bruijn plaatste zich daarmee bij de zestien beste driebanders van het toernooi in Seoul. De eerste tegenstander (vrijdag) is Haeng-Jik Kim uit Zuid-Korea.