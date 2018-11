Zoon Kees van Schaik: 'Mijn vader is voor 1600 euro vermoord'

Kees van Schaik (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag kregen de vier Bulgaarse daders flinke straffen voor de moord op de 65-jarige Kees van Schaik in Rilland. Op 20 maart 2017 wordt zijn zwaar mishandelde lichaam gevonden in zijn woning in Rilland. Hij is om het leven gekomen bij een roof op zijn hennepkwekerij. Even later wordt er bij zoon Edwin aangebeld en staan er twee agenten op de stoep.

'Een onbeschrijfelijke pijn'

Edwin van Schaik is thuis als 's avonds laat de deurbel gaat. Twee agenten staan voor de deur en vertellen hem dat zijn vader dood is. Ze hebben vragen voor Edwin en hij moet een verklaring afleggen. Daarna moet hij mee om het lichaam van zijn vader te identificeren. In de Zeeuwse Kamer doet hij z'n hele verhaal:

Edwin van Schaik over het proces rondom de dood van zijn vader

Hij herkent zijn vader bijna niet als hij de ruimte binnenloopt waar zijn vader ligt. "Het is een onbeschrijfelijke pijn die je voelt en ik kan oprecht zeggen dat ik nu weet hoe het is om in shock te zijn. Het identificeren van het zwaar mishandelde lichaam van mijn vader is 't zwaarste dat ik ooit heb moeten doen."

Hersenbeschadiging

Kees van Schaik heeft begin jaren 80 een ernstig ongeluk gehad waarbij hij een hersenbeschadiging opliep. Daardoor kon hij de gevolgen van zijn daden niet meer overzien. Zoon Edwin denkt dat hij daarom aan de hennepkwekerij is begonnen. Hij zou een 'vriend' helpen. Geld had hij niet echt nodig, omdat hij een uitkering kreeg. En van zelf hennep oogsten was volgens zijn zoon ook geen sprake omdat hij dat door de hersenbeschadiging fysiek niet kon.

De waanzin van het verhaal is dat justitie me afraadde om hem aan te geven." Edwin van Schaik, zoon slachtoffer

Edwin zocht hulp voor zijn vader bij allerlei instanties, onder meer bij organisaties die zich inzetten voor mensen met een hersenbeschadiging. Niemand kon iets doen. Edwin stapte uiteindelijk ook naar de politie om zijn eigen vader aan te geven. "De waanzin van het verhaal is dat justitie me afraadde om hem aan te geven." Hij zou dan zijn uitkering en huis zijn kwijtgeraakt en een hulptraject was er niet. "Op het advies van justitie heb ik het daarbij gelaten. Ook omdat mijn vader niet geholpen wilde worden."

Edwin en zijn vriendin volgden alle zittingen, van de eerste proforma-zitting tot de inhoudelijke behandeling die was op 25 en 26 oktober. De vier verdachten hebben daar nogmaals ontkend iets met de dood van Kees van Schaik te maken te hebben gehad. Voor Edwin is het onbegrijpelijk dat de verdediging zo veel mag zeggen terwijl hij zijn eigen slachtofferverklaring tot een paar minuten moest inperken.

De details die bij de rechtszaak naar buiten kwamen waren heftig. Zo hoorde Edwin hoeveel geld de verdachten zouden krijgen voor de roof. "Mijn vader is voor 1600 euro vermoord."

De gewelddadige dood van zijn vader heeft niet alleen emotionele gevolgen gehad voor Edwin. Financieel hakte de nasleep van de dood er zo in dat zijn trouwplannen en de gezinsuitbreiding voorlopig op de lange baan geschoven zijn. Na de uitspraak hoopt Edwin dat hij eindelijk kan beginnen met rouwen. Maar in zaken zoals deze is de kans groot dat een van de partijen in hoger beroep gaat.

