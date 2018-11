Nieuwe partner voor beachvolleyballer Dirk Boehlé

Dirk Boehlé (foto: FIVB)

"Ik heb met Steven hele mooie tijden meegemaakt, maar voor de toekomst hebben we allebei een andere keuze gemaakt", vertelt Boehlé.

"Nu ga ik met Stefan Boermans verder. Hij is een groot talent en speelt nog maar vier seizoenen beachvolleybal."

Boermans (2.04 meter en 23 jaar) laat via het persbericht van het nieuwe team weten veel zin te hebben in de samenwerking. "Ondanks dat Dirk slechts twee jaar ouder is, denk ik dat ik op beachvolleybalgebied veel van hem kan leren. Ik heb er het volste vertrouwen in dat wij samen wat moois kunnen neerzetten", aldus Boermans.

Boehlé vormde de afgelopen jaren een goed duo met Steven van de Velde. In 2015 en 2018 werden Boehlé en Van de Velde Nederlands kampioen. Afgelopen zomer won het duo nog de openingswedstrijd van Italië op het Europees kampioenschap in eigen land.

Het is nog niet bekend wat het eerste toernooi van het nieuwe duo wordt.