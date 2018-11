JOOP helpt Zeeuwse kinderen van gescheiden ouders

(foto: Omroep Zeeland)

Bij een scheiding van ouders zijn er vaak de bekende 'kinderen van de rekening'. En omdat bij problemen zich te veel instanties afzonderlijk bezighouden met de belangen van deze kinderen is er straks JOOP. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Zeeuwse zorgaanbieders, advocatuur, Raad voor de Kinderbescherming, Intervence, Veilig Thuis, GGD en de gemeenten.

Soepeler

Olga Idema, programmamanager bij Jeugd Zeeland, vertelt wat een medewerker van JOOP kan betekenen: "Hij of zij is eigenlijk een ketenwerker, iemand die instaat tussen alle personen die te maken hebben met een scheiding. Het kan een maatje zijn voor het kind of iemand naar wie de Rechtbank verwijst. Een persoon bij wie mensen die gaan scheiden hulp kunnen zoeken." Het doel van JOOP is uiteindelijk om tot minder vechtscheidingen te komen.

"Als hulpverlener heb ik in de praktijk veel te maken met kinderen die in een scheidingssituatie zitten en daar heel veel last van ondervinden," zegt Karin van Bokhoven van Maatschappelijk Werk Walcheren. "Wij hopen dat JOOP er voor zorgt dat dit scheidingsproces voor zowel kinderen als ouders soepeler verloopt."

Het lukt niet alle ouders om een goed team te vormen na een scheiding." " Justine van Lawick, klinisch psycholoog

Scheidingsillusies

Op het symposium in Congrescentrum De Stenge in Heinkenszand sprak klinisch psycholoog Justine van Lawick. Zij prikte een aantal gemeenplaatsen door. "Hoewel het sociaal wenselijk is, lukt het niet alle ouders om een goed team te vormen na een scheiding. Soms is dat gewoon niet meer mogelijk." Ook is 'Scheiden zonder Schade', de naam van symposium, in de meeste gevallen illusie., zegt ze. Ouders en kinderen ondervinden altijd wel enig nadeel van een scheiding. Het is alleen een afweging wat erger is: scheiden of kost wat kost bij elkaar blijven.

Van Lawick, specialist op het gebied van kinderproblemen bij vechtscheidingen, vindt het goed dat er in verschillende regio's initiatieven worden genomen om de schade bij scheidingen zoveel mogelijk te beperken. Zoals JOOP in Zeeland. "Maar", zegt Justine van Lawick, "we moeten alleen wel oppassen dat het landelijk niet teveel gefragmenteerd wordt."

Symposium in Heinkenszand (foto: Omroep Zeeland)

JOOP als voorbeeld

Dat vindt ook André Rouvoet, die een presentatie gaf in De Stenge. De voormalig minister Jeugd en Gezin en ChristenUnie-politicus is tegenwoordig voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade.

André Rouvoet: "Landelijk zijn we bezig om een aantal zaken centraal te ontwikkelen. We willen dat in iedere gemeente in Nederland een soort scheidingsloket komt. Ook moet er een nieuwe procedure bij de rechter komen." Rouvoet wil dat kinderen bij een scheiding recht krijgen op blijvend contact met beide ouders. Over regionale initiatieven zegt Rouvoet: "Tegelijkertijd zie je dat er in delen van het land al initiatieven zijn die lijken op ons Platform of daar zelfs een voorloper van zijn. Daar kijken we ook graag naar om ons voordeel mee te doen. In Zeeland is men nu bezig met JOOP. Als we daar elementen uit kunnen meenemen voor een landelijk model, dan doen we dat graag."

'Toernooi-model' bij scheidingen

In vergelijking met tien jaar geleden is het aantal echtscheidingen flink gestegen. Niet alleen van getrouwde, maar ook van samenwonende ouders. Dat maakt de problematiek groter. Rouvoet heeft een paar praktische tips bij moeizame echtscheidingen: Kijk niet weg als er kinderen zijn. Scheiden doe je niet alleen, zoek hulp van professionals. Hanteer niet het toernooi-model waarbij voormalige partners tegenstanders worden, maar zoek naar een model dat de-escalerend is. Uiteindelijk komt het erop naar dat ouders en kinderen zo beter worden toegerust om bij een scheiding onnodige ellende te voorkomen.

De Zeeuwse gemeenten ondersteunen JOOP twee jaar met financiële middelen. Daarna wordt bekeken of het initiatief worden voortgezet.