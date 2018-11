HZ-studenten en scholieren werken samen in één lab in Zierikzee

Leerling bij Pontes Maaike Klok is blij met het lab. Ze zit in de vijfde klas van het vwo en kan terecht bij het lab om samen te werken met studenten en een docent van de HZ. "Ik ben zelf bezig met een project over visnetten en misschien kunnen we hier onze theorie testen."

Doorlopende leerlijn

Volgens de HZ is 'Het Zout' een unieke onderwijsomgeving op het gebied van duurzame delta. Bijzonder aan de samenwerking is de doorlopende leerlijn tussen de verschillende soorten onderwijs. Zo kunnen leerlingen die zich willen verdiepen in dit thema doorstromen van het voortgezet onderwijs naar het hbo.

Het lab is een samenwerking tussen de gemeente Schouwen-Duiveland, middelbare school Pontes Pieter Zeeman, de HZ University of Applied Sciences, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Scholieren van Pontes openen het lab door een lint met zeewier door te knippen (foto: Omroep Zeeland)