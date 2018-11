Eej genomineerd voor beste cover

Met deze cover maakt Eej! kans op een award (foto: Viorella Luciano)

Op de cover van de genomineerde editie staat Teddy, de hond van hoofdredacteur Viorella Luciana. De illustratie is gemaakt door de uit Zeeland afkomstige Ferdy Remijn.

Eej! is een non-profit magazine voor en door Zeeuwen dat twee keer per jaar verschijnt in geprinte vorm. Eej wil Zeeland op een eigenzinnige manier laten zien.

Vorig jaar werd het magazine ook al genomineerd voor een Mercur-award. Toen in de categorie 'artdirection', voor de mooiste vormgeving. Of het Zeeuwse tijdschrift de prijs wint, wordt 13 december bekendgemaakt in Amsterdam.