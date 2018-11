'Kippenvelmomentje' als leerling vmbo-diploma haalt

Presley is één van de in het totaal elf leerlingen van Odyzee die praktijklessen volgt op Pontes, locatie Bergweg. Hij krijgt in Goes lessen in houtbewerking en zou een vmbo-diploma 'helemaal geweldig' vinden:

Docent Marcel Janse van OdyZee is de initiatiefnemer van dit samenwerkingsverband. Hij begon ruim vijf jaar geleden met het zoeken naar samenwerking met Pontes. Leerlingen van zijn school kregen altijd al wel certificaten voor afgeronde vakken. Maar omdat de praktijkruimtes van OdyZee niet voldoen aan de wettelijk vereiste afmetingen en vaktechnische docenten (zoals van bijvoorbeeld houtbewerking) niet werken op Odyzee, kregen zijn leerlingen geen diploma. "Terwijl dat zo belangrijk is, zowel voor henzelf als voor hun toekomst," zegt Janse.

Docent fietst mee

Een traject van jaren voorbereiden, voorzichtige proberen, aanpassen en uitvoeren. Vijf jaar geleden zijn de scholen begonnen met een enkele leerling, nu zijn het er elf. Het vergt veel overleg en bereidwilligheid van docenten op beide scholen. Janse is er altijd bij als 'zijn' leerlingen les krijgen op Pontes. Hij fietst met hen mee vanuit Kloetinge en is er voor vragen en begeleiding.

De vakdocenten van Pontes zijn nu bekend bij de leerlingen van OdyZee. "De jongeren hebben veelal een vorm van autisme en dat vergt duidelijkheid, structuur en begeleiding," zegt Gert Kruitbosch. Hij geeft Presley les in houtbewerking:

Landelijk is er nu belangstelling voor de samenwerking tussen het speciaal onderwijs en vmbo in Goes. Marcel Janse heeft er samen met zijn collega's ontelbare uren ingestopt om dit van de grond te krijgen. "Alles voor dat 'kippenvel'moment," zegt hij:

