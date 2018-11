Protest van Thoolse kerken tegen regenboogvlag en zondagopenstelling

'Dominee afgeluisterd' (foto: Omroep Zeeland)

De kerken zijn het niet eens met de beslissingen van de gemeenteraad die onlangs zijn genomen. Ze roepen in de advertentie op om de twee besluiten terug te draaien.

Volgens de kerken is er geen andere relatie dan die tussen man en vrouw. Het hijsen van de regenboogvlag op het gemeentehuis gaat "tegen de gelijkheid in van de Bijbelse scheppingsorde." De kerkenraden geven in de brief aan dat ze tegen elke vorm van discriminatie zijn en dat ieder Thoolse inwoner zich geaccepteerd moet voelen in de gemeente.

Zondag is rustdag

De zondagopenstelling van de winkels gaat in tegen het vierde gebod uit de bijbel. De kerken zeggen dat de rustdag juist een geschenk is om te koesteren in deze onrustige tijden. De zondagopenstelling is vorige maand goedgekeurd door de gemeenteraad.

De 22 kerkenraden van gereformeerde, oud gereformeerde en hervormde gemeenten vanuit heel Tholen hebben de brief ondertekend.