Liever naar een woongroep dan naar het bejaardenhuis

Woongemeenschappen zijn steeds vaker in trek bij senioren die op termijn liever niet naar een bejaardentehuis gaan. Ze zoeken naar een alternatief om mét elkaar voor elkaar te zorgen.

Deze week organiseert de Stichting Anders Wonen Walcheren drie bijeenkomsten. Donderdagavond kwamen er ruim twintig geïnteresseerden bijeen in Goes. Het merendeel van de aanwezigen was 50-plus. Volgens initiatiefnemer Peter van de Berg is het goed te merken dat senioren in de huidige maatschappij behoefte hebben aan woongemeenschappen. Al moet je wel een lange adem hebben. Van de Berg: "Veel mensen willen in een woongemeenschap wonen maar ze willen niet jarenlang vergaderen en praten met de bank. Dat schrikt af, maar het moet wel."

Opstartfase

In Zeeland zijn er meerdere initiatieven in de opstartfase. Het kost veel tijd om een stuk grond te vinden en afspraken te maken met de gemeente. Daarnaast gaat het vinden van de juiste mensen en het rond krijgen van de financiering niet over één nacht ijs.

Potje kaarten

In De woongaard in Serooskerke (W) zijn ook jonge mensen welkom. Daar hoopt Frits den Heijer in 2020 een woongemeenschap te hebben neergezet. "Ik kijk er naar uit om straks met z'n allen aan een lange tafel te zitten en gezellig met elkaar een potje te kaarten. Dat kan ook in een bejaardenhuis, maar daar hoop ik van weg te blijven." Den Heijer bevestigt dat het een lang proces is waar veel mensen bij inhaken maar ook weer afhaken: "Ondertussen hebben we al dertig inschrijvingen gehad. We hebben er op dit moment nog tien over."

Wasmachine

Bij veel woongemeenschappen draait het om zorg dragen voor elkaar en een betere wereld. Het sleutelwoord is delen, al is dat bij elke woonvorm verschillend. Bij het nog te realiseren Knarrenhof in Zierikzee wil men juist veel privacy. Paula Bremmers: " Wij willen juist af van het onderhoud van een (moes)tuin en een wasmachine delen hoeft voor ons ook niet. Wij willen juist meer onderhoud voor elkaar."

