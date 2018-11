Olympische droom voorbij voor judoka Sjors Riddersma

Sjors Riddersma (foto: Omroep Zeeland)

Reactie judobond

Riddersma, tijdens de NK dit jaar nog de nummer twee in de categorie tot 100 kilogram, zegt zich niet in die kritiek te herkennen en is ervan overtuigd dat er meer speelt. De judobond zelf benadrukt echter dat zijn verdwijnen uit de selectie puur een kwestie van doorselecteren is en dat alleen op basis daarvan de voorkeur aan anderen geeft. "Onbegrijpelijk", stelt Riddersma. "Zeker gezien mijn trainingsarbeid en prestaties."

Een andere nationaliteit

Toch is zijn kans op deelname aan de Olympische Spelen nog niet helemaal verkeken. Riddersma bekijkt de mogelijkheden om voor een ander land uit te komen. "Maar dat wordt wel lastig", denkt hij.

Het radio-interview met Sjors Riddersma hoor je hieronder.

ITEM Judoka Sjors Riddersma