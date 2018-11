Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zeeland wordt wakker: protest kerken, eej! en teleurgestelde judoka

Goedemorgen! Dit is in het nieuws in Zeeland op de ochtend van donderdag 15 november.

(foto: Omroep Zeeland) Protest kerken Door het hijsen van de regenboogvlag en de zondagopenstelling van winkels zijn christelijke normen en waarden op Tholen aan de kant geschoven. Dat stellen 22 Thoolse kerken in een paginagrote advertentie in de Eendrachtbode. Lees ook: Protest van Thoolse kerken tegen regenboogvlag en zondagopenstelling Met deze cover maakt Eej! kans op een award (foto: Viorella Luciano) Eej! Het Zeeuwse 'Eej!' magazine is genomineerd voor een Mercur in de categorie 'Cover van het jaar'. Samen met de bladen Helden, Linda, voetbalblad Santos en Volkskrant Magazine dingt het blad mee naar de belangrijkste Nederlandse award in de tijdschriftenwereld. Lees ook: Eej genomineerd voor beste cover Sjors Riddersma (blauw pak) verloor in de finale van het NK van Ferdinand Ansah (foto: Orange Pictures) Einde Olympische droom Judoka Sjors Riddersma kan naar alle waarschijnlijkheid zijn Olympische droom opbergen. De judobond vindt dat hem ontbreekt aan mogelijkheden en beleving. Lees ook: Olympische droom voorbij voor judoka Sjors Riddersma Oostmolen, Kloetinge (foto: Sjaak de Goffau, Yerseke) Weer Op veel plaatsen komt mist voor die maar heel langzaam optrekt. Pas vanmiddag komt de zon er steeds vaker door. Er waait een zwakke tot matige oostelijke wind en het wordt rond 8 graden. Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.